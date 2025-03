Riesiges Danke

Beeindruckende Zahlen, die alles über die seit 1967 jährlich über die Bühne gehende Fußballerwahl der „Krone“ aussagen. Rund 1,5 Millionen Stimmen wurden abgegeben, eine Million davon im „Oldschool-Verfahren“. Das heißt: Stimmzettel aus der „Krone“ ausschneiden, ausfüllen und einschicken. Selbst unsere Postler wunderten sich zum Einsendeschluss – unglaublich, dass in Zeiten des Internets und der Schnelllebigkeit noch so viele Fans Pakete, Briefe und Zeichnungen einschicken. Ein großes Danke an unsere Leserinnen und Leser!