„So kochen,wie es unsere Großeltern gemacht haben“

Sein Konzept kommt im Ort gut an. „Ich will vor allem für die Einheimischen da sein“, sagt Faninger. Rund 80 Sitzplätze bietet er an. Im Sommer kommt noch ein Gastgarten dazu. Zu 95 Prozent nehmen Gäste aus der Umgebung Platz. Tipp: Am besten vorher reservieren, denn die neue „Longa Stubn“ ist oft schnell einmal ausgebucht. Urlauber kommen dazu. Aber generell ist es Faninger vor allem ein Anliegen, auch in den Zwischensaisonen für Einheimische da zu sein.