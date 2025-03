Opa half Enkel auf Baustelle und stürzte in Tod

Der 77-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld half am Samstag seinem Enkel in Kaindorf bei Abbauarbeiten an einem Fassadengerüst. Dabei wollte er laut Polizei eine Eisen-Verbindungsstrebe von der ersten Geschoßdecke auf den Vorplatz werfen. Der Mann dürfte das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte lmitsamt dem Eisenteil etwa vier Meter in die Tiefe auf den geschotterten Vorplatz.