Nach Ausschluss: FIFA sucht Starter für Klub-WM

Salzburg in Real-Gruppe

Leon war für das Turnier bereits der Gruppe D zugelost worden und sollte am 16. Juni in Atlanta sein Auftaktspiel gegen Chelsea bestreiten. Die FIFA schrieb, ein Ersatzteilnehmer werde zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Red Bull Salzburg trifft bei der Premiere der Klub-WM in der Gruppe H auf Real Madrid, den saudischen Club Al-Hilal sowie Pachuca.