Auch Mensa „Taste‘njoy“ an FH Joanneum sperrt zu

Selbstversorgung am Sonnenfelsplatz, Pizza in der Sandgasse

An den beiden anderen geschlossenen Grazer Mensa-Standorten tut sich indes Unterschiedliches. Für den Sonnenfelsplatz schwebt Uni-Rektor Peter Riedler ein österreichweit einzigartiges Verpflegungs-Konzept vor: In einem „Lern- und Selbstversorgungsraum“ sollen die Studierenden eigenes Essen mitbringen und fertig zubereiten können, der Vollbetrieb ist für den Herbst geplant. Die Räumlichkeiten in der Sandgasse werden bereits kulinarisch neu bespielt: Die Innenstadt-Pizzeria Napo hat Anfang März eine Niederlassung eröffnet und bietet nun neben Pizzastücken wechselnde Tagesgerichte und ein Salatbuffet.