Poms zischte schnell ab, Gerüchte um Feldhofer

9:55 Uhr: Sportdirektor Didi Elsneg bestätigt der „Krone“ den Abgang von Rene Poms. „Rene hat uns seit seiner Übergabe wieder in die Spur gebracht und wir haben im Herbst dann auch ein gutes Gefühl gehabt. Leider haben die Vereinsführung und ich in den letzten Tagen die Situation so wahrgenommen, dass es nicht mehr passt. Nach dem Rapid-Spiel ist die Entscheidung gefallen, dass es neue Reize braucht. Da sehe auch ich mich in der Verantwortung“, sagt Elsneg. Der neue Trainer soll spätestens Anfang der Woche präsentiert werden.