Enten starten mit Auftakt gegen Graz in neue Ära

Das lange Warten hat ein Ende – die Salzburg Ducks starten Samstag (14 Uhr) in die neue Austrian Football League-Saison. „Es ist aufregend, endlich das erste echte Football-Spiel zu bestreiten. Und dann gleich gegen ein Top-Team wie Graz“, brennt Enten-Dompteur Joe Ashfield auf den Auftakt gegen die Giants. Die in der Vorsaison im Grunddurchgang nur einmal verloren, im Halbfinale knapp am späteren Meister Prag scheiterten. Coach Ashfield weiß, dass Salzburg „eine große Herausforderung bevorsteht, da sich in der AFL viele starke Teams befinden, aber wir können den Auftakt der neuen Ducks-Ära kaum erwarten.“