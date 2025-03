Wildschweinkopf zum 30er: Anzeige nach Geschenk

Eine „Geschenk“ zum 30. Geburtstag hat erneut Tierschützer auf den Plan gerufen, dieses Mal in Altenburg im Bezirk Horn. Denn dem Jubilar war von seinen Freunden neben einem Plakat ein Wildschweinkopf platziert worden. Der Verein „RespekTiere“ hat daraufhin Anzeige erstattet. „Es ist ärgerlich, dass in so kurzer Zeit erneut ein solcher Vorfall passiert ist“, so Obmann Tom Putzgruber.