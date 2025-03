Herausragendes Kinoerlebnis mit Pamela Anderson

Glitzerbikini, Federboas, Strass-Diademe und High Heels: Seit über dreißig Jahren ist das die Arbeitskleidung von Shelly (Pamela Anderson), die sich als Burlesque-Tänzerin in einer Erotik-Revue in Las Vegas allabendlich den lüsternen Blicken des Publikums aussetzt. Doch nun wird die Show abgesetzt. Und mit fast sechzig Jahren sieht es für Shelley in Sachen neues Engagement schlecht aus. Was tun mit dem Rest des Lebens, wenn alles, was einen definiert hat, das Aussehen war?