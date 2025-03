„Verkauf mir das Bier, oder ich stech’ dich ab“

In der Verhandlung vermag sich der Angeklagte nicht mehr so genau an den Vorfall erinnern: „Ich bin mir nicht sicher, ob der Wortlaut genauso war. Aber ausschließen kann ich es auch nicht.“ Derart Unflätiges gegenüber Frauen zu sagen, entspräche aber eigentlich nicht seinem Naturell, behauptet der 34-jährige Arbeitslose. Dass der Vorarlberger kein unbeschriebenes Blatt ist, zeigen seine sechs Vorstrafen. Immer waren Alkohol und Drogen im Spiel. Dabei versprach der Vater dreier Kinder nach jeder Verurteilung, sich zu bessern und sein Leben in den Griff zu bekommen.