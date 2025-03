600 Millionen für Fernpass – und woher sie kommen

Zuerst 500 Mio. €, dann 600, jetzt doch wieder 500 Millionen plus 100 für betriebliche Aufwendungen, dazu die Ansage, dass das Landesbudget nicht belastet wird, was aber durch das Straßenbauprogramm konterkariert wird: Beim Fernpasspaket gibt es vieles, was einer Erläuterung bedarf.