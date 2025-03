9500 Unterschriften gegen Sparkurs bei Jugend-WGs

Eine Million Euro weniger für Kinder- und Jugendhilfeorganisationen und drei Überlastungsanzeigen aus Jugendämtern – In Salzburg wird derzeit viel über Kinder in schwierigen Situationen debattiert. Vor der Landtagssitzung kam es am Mittwochmorgen zu einer Versammlung im Chiemseehof. Anstelle von FPÖ-Soziallandesrat trat ÖVP-Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf zu der Gruppe aus Gegnern der Einsparungen.