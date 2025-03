Kurz vor Wahl sitzt FPÖ-Kandidat auf Anklagebank

Für einen der Angeklagten werden die nächsten Tage aber doppelt spannend. Denn er muss sich nicht nur vor dem Strafrichter verantworten, sondern will vor allem am Sonntag bei den Gemeinderatswahlen brillieren. Er kandidiert nämlich in einer steirischen Gemeinde für die Freiheitliche Partei auf dem zweiten Listenplatz und hat somit beste Chancen auf ein Mandat.