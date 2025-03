Rapid-Skandal: Bleibt Hartberg auf der Strecke?

Was viele nicht verstehen: Warum bei Rapid die „Bewährungsstrafe“ nach Vorfällen im Wiener Derby letzten September nicht schlagend wurde? Weil – so der Senat 1 – Rapid als Gastverein kein „Organisationsverschulden“ angelastet werden konnte. Die Block-Sperre für drei Spiele droht zwar weiterhin, aber „nur“, wenn es in Hütteldorf wieder zu einem Fehlverhalten der Fans kommt.