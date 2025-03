Austria-Fan: „Schäme mich für diese Dummheit“

Passiert ist der Vorfall am 2. November 2024: An dem Tag hatten beide Vereine ein Liga-Heimspiel. Nach den Spielen hatte es eine Gruppe von Austria-Fans auf einen Bullen-Anhänger abgesehen, den Ehemann eines Opfers. Offenbar bei der Suche nach ihm sprach der Angeklagte vor einem Wohnhaus die Frau an: „Zieh dein T-Shirt aus, sonst passiert was“, waren seine Worte. Angsterfüllt tat sie dies und übergab die zwei Fan-Utensilien, die der Angeklagte hinter sich warf. „Wie kommt man dazu, einer Frau die Oberbekleidung wegzunehmen?“, wunderte sich die Vorsitzende.