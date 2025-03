„Amerikas Wirtschaft überlebt auch Trump“

Im Rahmen der Schumpeter Lectures ist der amerikanische Nobelpreisträger Eric Maskin in Graz zu Gast. Der Wirtschaftswissenschafter gab in rund vier Vorträgen an der Uni Graz Einblicke zum Thema Wahltheorien. In einem Hintergrundgespräch erklärt er, warum die US-Wirtschaft auch Donald Trump überstehen wird und welche Menschen Europa fehlen.