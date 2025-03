Wellnessoase will Jonathans Leiden etwas lindern

Mittlerweile ist es mehr als ein Jahr her, dass der junge Jonathan unbekümmert einen Satz auf das Stiegengeländer seines Heimathauses in Dorf Rosenau im Bezirk Zwettl machte, das Gleichgewicht verlor und mehr als fünf Meter in die Tiefe stürzte. Der 17-Jährige kam nur knapp mit dem Leben davon, kann sich seither kaum bewegen und sich nicht einmal mehr über Mimik ausdrücken. Die „Krone“ berichtete über den tragischen Fall und ruft seither zur Spendenaktion „Krone hilft Jonathan“ auf, der sich viele Herzen anschlossen.