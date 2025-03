Streifzug durch das uralte Grün des Waldviertels

Das Unsichtbare verbindet alles

Und dann sind da die Baumpilze – geformt wie Muscheln aus Holz, beharrlich und geheimnisvoll. Der Zunderschwamm (Fomes fomentarius), einst vom Menschen zur Feuergewinnung genutzt, klammert sich an abgestorbene Stämme, während der leuchtend gelbe Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) an alten Eichen wächst, wie ein stilles Sonnenlicht im Schatten der Wälder. „Es sind nicht die Baumriesen, die den Wald am Leben halten“, sagt Blabensteiner und schaut hinab auf den moosigen Grund. „Es ist das Kleine, das Unsichtbare, das alles verbindet.“ Und so verharrt das uralte Grün des Waldviertels, still und beständig – ein grünes Vermächtnis, das von der Zeit selbst erzählt.