Neue Sterne funkeln am internationalen Modehimmel

Bei den Fashionweeks in London und Mailand schickte Dominik Wachta von „1st Place Models“ sieben junge Niederösterreicherinnen mit blau-gelben Kreationen über den Laufsteg. In der britischen Metropole präsentierten Ann-Kathrin Johannides (18) aus Katzelsdorf, Caroline Fiedler (19) aus Wiener Neustadt, die Gänserndorferin Katharina Jordan (22), die erst 16-jährige Iva Spasic aus Bruck an der Leitha, Sarah Leidl (25) aus Wiener Neudorf, Kassara Speiser (18) aus dem Bezirk St. Pölten und die aus Korneuburg stammende Maria Balder (23) Mode der Guntramsdorferin Doris Berger und von Anna-Egger-Piskernik aus Baden. „Sieben Models bei den großen Fashion-Events, das hat kein anderes Bundesland geschafft“, ist Wachta von Niederösterreich begeistert. Der Eventprofi hat selbst Bezug zum weiten Land, hat er doch in Krems eine Tourismus-Ausbildung absolviert. Fünf der heimischen Models waren dann auch in Mailand gebucht.