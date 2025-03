Seit zwei Monaten fehlt von Häftling jede Spur

Seit dem Jahr 2020 gelang vier Insassen die Flucht

Immerhin: Derartige Vorfälle sind in Salzburg höchst selten. Laut Daten des Innenministeriums kam es seit dem Jahr 2020 in Salzburg zu einem Gefängnisausbruch sowie drei Entweichungen. Was das bedeutet? Diese passieren, wenn Häftlinge – wie im vorliegenden Fall – zu Untersuchungen in ein externes Krankenhaus gebracht werden müssen oder außerhalb der Gefängnismauern arbeiten. Meist endeten diese Flucht