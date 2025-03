Wichtiger Schritt für Sicherheit der Landsleute

„Es gibt nichts Wichtigeres, als die Sicherheit unserer Landsleute. Dazu zählt nicht nur Sicherheit vor Naturgefahren, am Arbeitsmarkt oder in Gesundheitsfragen – sondern insbesondere auch die Sicherheit vor Extremismus und Terror“, erklärt dazu Landeschefin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und verweist darauf, dass man heute immer stärker mit islamistischer Gewalt konfrontiert sei. „Ich möchte, dass wir in Niederösterreich alles tun, was ein Land tun kann, um den Extremisten das Handwerk zu legen“, gibt sie den klaren Pfad vor.