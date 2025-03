Frau ging beim Beheizen von Kamin in Flammen auf

Schrecklicher Zwischenfall am Donnerstagabend im Tiroler Schwaz: In einem Einfamilienhaus kam es beim Beheizen eines Ethanolkamins zu einer Explosion. Die 43-jährige Bewohnerin fing Feuer und erlitt dabei schwere Verbrennungen. Ihre Kinder eilten zu einem Nachbarn, der sofort Alarm schlug. Die Frau musste in eine Spezialklinik eingeliefert werden.