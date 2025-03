Neuer Hotspot im ewigen Kampf gegen Plastikmüll

Weiterverarbeitung in der Industrie

Wie funktioniert das? Zuerst werden in der Hightech-Kunststoffsortieranlage mit 100.000 Tonnen Kapazität im oberösterreichischen Ennshafen schon vier Fünftel aussortiert. Das letzte Fünftel – 20.000 Tonnen – landet dann in Pöchlarn, wo mittels neuem Prozess nochmals etwa die Hälfte wiederverwertet wird. „Das Ergebnis sind hochwertige Polyolefin-Rezyklate in hoher Reinheit, die von der Industrie weiterverarbeitet werden“, betont man.