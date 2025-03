Mit heilender Schafswolle weltweit auf Erfolgskurs

Schon ganz schön laut und hartnäckig für so ein Zwergerl blökt „Bella“ nach ihrer Bezugsperson, „das heißt, sie ist hungrig und will auch sofort ihre Streicheleinheiten“, schmunzelt Karina Neuhold. Das Lämmchen ist erst eine Woche alt, wurde aber von der Mutter nicht angenommen. Also wird es mit dem Flascherl von der oststeirischen Bäurin aufgezogen, „das ist viel Aufwand, aber für mich ist klar, dass ich das mache“. Genauso klar ist, dass „Bella“ ihr Lebensplatzerl auf dem Hof in Naas haben wird, ebenso wie die 200 anderen Schafe. „Denn sie sind meine wichtigsten Mitarbeiterinnen, ich sehe es als meine moralische Pflicht, bis zu ihrem Ableben für sie zu sorgen.“