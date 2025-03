Mit der „Krone“ zum AnRADeln in Bad Radkersburg

Es ist wieder Zeit für den offiziellen Start in die steirische Radsaison: Von 11. bis 13. April geht in Bad Radkersburg in der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland das „Radio Steiermark AnRADeln“ über die Bühne – präsentiert von der „Krone“. An den drei Tagen steht ein vielfältiges Programm rund um den Drahtesel an.