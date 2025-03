Wir laden Sie zum Steiermark-Frühling ein

In wenigen Tagen wird der Rathausplatz wieder zur „Mini-Steiermark“, diesmal sogar fünf Tage. Schon am Mittwoch, dem 26. März um 17 Uhr, einen Tag vor der Eröffnung, lässt sich alles genießen, was die Steiermark zu bieten hat. Auch an den folgenden Tagen erleben Sie kulinarische Highlights, Handwerkskünste und steirisches Brauchtum. Musikalisch reicht die Bandbreite reicht von Chartstürmerin Anna-Sophie am Mittwochabend über Volksmusik und Schlager – etwa mit den Edlseern am Donnerstag und Knöpferlstreich am Sonntag – bis hin zu steirischem Austropop mit Brunner & Kollmann am Samstag und vielen anderen mehr.