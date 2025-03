Tiroler Bakterien „reisen“ nun umweltfreundlicher

Für die Herstellung von Käse und anderen Milchprodukten werden Milchsäurebakterien, sogenannte Kulturen, benötigt. Ein Hersteller dieser Kulturen ist die HBLFA Tirol (Höhere Lehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie) mit Sitz in Rotholz zwischen Strass im Zillertal und Buch in Tirol. Von dort aus verschickt man Milchsäure-Kulturen in alle Winkel Österreichs.