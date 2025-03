Affleck und die Luxus-Sneaker: „Du bist pleite!“

Luxus-Sneaker und eine klare Ansage

Hintergrund dieser humorvollen Anekdote ist ein Video, das vergangene Woche in den sozialen Medien viral ging. Darin ist Samuel zu sehen, wie er in einem Geschäft Schuhe bestaunt, die Medienberichten zufolge unglaubliche 6.000 US-Dollar (etwa 5.530 Euro) kosten. In dem Clip hört man Affleck seinen Sohn ermahnen: „Dafür musst du aber viele Rasen mähen!“