Große Trockenheit: Asche entfachte Wiesenbrand

Staubtrocken ist es aktuell in der Steiermark! Der Sonnenschein tut zwar der Seele gut, nicht aber den Wäldern und Wiesen. Nicht umsonst warnen die Behörden seit Tagen vor der hohen Brandgefahr im Freien. Einem 79-jährigen Steirer dürften diese Warnungen entgangen sein, bzw. hat er sich Sonntagfrüh nicht viel dabei gedacht, als er auf seinem Grundstück in Weinitzen Asche entsorgte – was grundsätzlich keine gute Idee ist. Kurz darauf begann eine 70 Quadratmeter große Wiesenfläche samt dort gelagertem Müll zu brennen!