Alte Strom-Leitungen werden nach und nach gekappt

Die lange umstrittene 380-kV-Freileitung in Salzburg ist wie berichtet mittlerweile in Betrieb. Daher werden die alten 110-kV- und 220-kV-Leitungen inklusive Masten abmontiert. In den vergangenen Tagen waren immer wieder Arbeiter auf den Masten zu sehen, die an der Kappung der Stromleitungen werken. „Wir arbeiten uns vom Umspannwerk Elixhausen in Richtung Kaprun vor. Auch von Kaprun aus haben die Arbeiten in die andere Richtung bereits begonnen“, heißt es seitens des Projektbetreibers Austrian Power Grid (APG).