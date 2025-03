Große Demo in Graz: „Stoppt Gewalt an Frauen“

Für Feminismus und Frieden, gegen Gewalt und das Patriarchat – also die Herrschaft von Männern – gingen am gestrigen Samstag, dem Weltfrauentag, Tausende in Graz auf die Straße. Am Südtirolerplatz sprachen sich die Organisatorinnen kritisch gegenüber der neuen Bundesregierung aus: „Was im Regierungsprogramm steht, ist das Minimum. Wesentliche Punkte fehlen komplett, wie etwa die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen.“ Außerdem forderten die Feministinnen „ein schöneres Leben für alle“. Banner und Plakate verlangten ein Ende von Frauenmorden und Selbstbestimmung über den Körper.