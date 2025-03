Neue Zahlen: Wo die Lohn-Lücke besonders aufklafft

Lücke in Bruck-Mürzzuschlag am größten

Nicht überall ist die Lohnlücke gleich groß. In Graz ist sie mit „nur“ sieben Prozent am kleinsten, in Bruck-Mürzzuschlag mit 21 Prozent (brutto, Vollzeit) riesig. Und auch vom Alter hängt ab, wie hoch die Summe ist: „So verdienten Frauen unter 30 Jahren rund ein Fünftel weniger als ihre Berufskollegen, ein Wert, der ab dem 35. Lebensjahr besonders durch vermehrte weibliche Teilzeitbeschäftigung auf ein Drittel und darüber sprunghaft ansteigt“, informieren die Statistiker.