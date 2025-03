„Meisterwerk des Fußballs“ gegen „Keine Absicht“

Österreichs frühere Teamkapitänin Carina Wenninger sagt: „Ich finde, dass es ein tolles Tor ist. Ein bisschen Glück/Zufall gehört bei so etwas immer dazu. Ganz egal, ob so ein Treffer von einem Mann oder einer Frau erzielt wird. Dass der Ball wirklich so reingeht, da muss dann einfach alles zusammenspielen. Aber für mich ist es nicht das Tor desJahres.“