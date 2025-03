Zwei Gletscher sind für Messung schon zu klein

Der Gletscher in der Nähe der Rudolfshütte in Uttendorf hatte schon im Jahr davor den größten Rückgang. In zwei Jahren betrug der Längenverlust fast 100 Meter. Das Abschmelzen beschleunigt sich von Jahr zu Jahr. „Seit 1960 verlor das Ödenwinklkees mehr als 600 Meter an Länge, ein Drittel davon in den letzten acht Jahren“, sagt der Salzburger Gletschermesser Gabriel Seitlinger im Gespräch mit der „Krone“.