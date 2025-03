Gletscher sterben so rasant wie fast noch nie

Die 24,1 Meter an durchschnittlichem Längenverlust stellen den dritthöchsten Wert in der 134-jährigen Geschichte des Gletschermessdienstes dar. So arg wie noch nie einen Gletscher hat es den Sexegertenferner in den Ötztaler Alpen erwischt. Er verlor unglaubliche 227,5 Meter! An zweiter Stelle liegt der Taschachferner (176 Meter), gefolgt vom Gepatschferner (104 m, beide ebenfalls Ötztaler Alpen).