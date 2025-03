Real Madrid gegen Rayo Vallecano ab 16.15 Uhr LIVE

Real Madrid muss sich in der Liga steigern. Mit drei Punkten Rückstand liegen die Königlichen auf dem dritten Tabellenplatz. In der Champions League haben sie mit dem 2:1-Sieg im Derby gegen Atlético Selbstvertrauen getankt. Zuvor hatte es in der Liga eine bittere 1:2-Niederlage gegen Betis Sevilla gegeben. Der Einsatz von David Alaba ist nach einer Oberschenkelverletzung noch fraglich.