Fake News? Einschüchterung? Klage! Wahlkampf tobt

Am 9. März sind die Landwirtschaftskammerwahlen. Bei vielen tief geworfenen Schmutzkübeln in Niederösterreich wird dabei kaum eine Weste weiß bleiben. Während sich der Bauernbund von einer Klage nicht mundtot machen lassen will und mittels Video noch eins drauf legt, kritisieren die Freiheitlichen Bauern die laut ihrer Sicht gestreuten „Fake News“.