FIFA plant laut New York Times WM-Revolution

Der Fußball-Weltverband denkt laut eines Berichts der New York Times vom Donnerstag über die Aufstockung der WM auf 64 Mannschaften nach. Der Plan soll zum 100-jährigen Jubiläum der Weltmeisterschaften beim Turnier 2030 in Marokko, Spanien und Portugal verfolgt werden. In fünf Jahren werden die Auftaktspiele der Endrunde in Südamerika (Argentinien, Paraguay, Uruguay) über die Bühne gehen.