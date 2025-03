Aus dem Ruhestand zum großen CL-Helden

Kein Man of the Match für Szczesny

Trotz der überragenden Leistung des Polen, wurde nicht er zum Man of the Match gewählt. Die Auszeichnung wurde stattdessen Mittelfeldtalent Pedri überreicht. Dieser stellte aber vor allem seinen Torhüter ins Rampenlicht. „Es war sein bestes Match. Er hat uns heute mehrmals gerettet,“ lobte er seinen Keeper. Das einzige Tor des Abends erzielte der Barcelona-Flügel Raphinha in der 61. Spielminute.