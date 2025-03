„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die beiden Shelties Nacho (6 Jahre, kastriert) und Shirin (7 Jahre, wird in Kürze kastriert) sind ein eingespieltes Team, das auf keinen Fall getrennt werden sollte. Nacho (am Bild rechts) ist ein sehr schüchterner Rüde, der sich stark an Shirin orientiert. Shirin ist eine freundliche und aufgeschlossene Hündin. Leider durften die beiden bislang wenig kennenlernen, Katzen oder Kleintiere sind ihnen fremd. Sie werden auf einen ruhigen Platz vermittelt.

Tel.: 0732/247887.