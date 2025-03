Randalierender „Löwe“ verletzte Stadtpolizisten

Randalierer mit Erinnerungslücken

Schließlich landete der „Löwe“ doch in der Ausnüchterungszelle. Ob er am nächsten Tag einen „Kater“ hatte, ist nicht überliefert, aber anzunehmen. Jedenfalls konnte er sich im Verhör an nichts mehr erinnern. Da wird ihm die Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wohl auf die Sprünge helfen ...