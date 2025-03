Im flotten Laufschritt in den Frühling starten

Auf die Plätze, fertig, los!

Der Startschuss fällt am Sonntag, 9. März, in Mödling. Weitere Stationen sind bis Juni Leopoldsdorf, Laxenburg, Sooß, Traiskirchen, Leobersdorf, Berndorf, Bad Fischau-Brunn, Wiener Neustadt, Tattendorf, Baden und sogar die SCS. Die Thermentrophy umfasst anspruchsvolle, aber ach kuriose Strecken. So führt der SCS-Lauf mitten durch das größte Einkaufszentrum des Landes, Wahrzeichen des Leobersdorfer Brückenlaufs sind – nomen es omen – acht Brücken, die überquert werden. Dem Sonnenuntergang entgegen geht es etwa bei Sunset-Rund in Berndorf, romantisch wird es beim Laxenburger Schlossparklauf.