Alko-Lenker stieß gegen Baum und landete im Bach

Der 35-Jährige aus dem Bezirk Weiz fuhr gegen 16 Uhr am Dienstagnachmittag im Ortsgebiet von Hohenau an der Raab, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit einem Baum und prallte anschließend mit dem Heck gegen die dortige Bachböschung.