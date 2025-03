Nach Brandanschlägen in Bayern: Razzia in Salzburg

Durchsuchungen in Bayern und Österreich

Die Ermittler sehen nun Anhaltspunkte dafür, dass einzelnen Taten ein extremistisches Motiv zugrunde liegt. Darunter seien auch Brandstiftungen und andere Straftaten in Oberbayern. In der vergangenen Woche seien in München, im Landkreis München, in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Ebersberg sowie im Bereich der Stadt Salzburg und im Salzburger Pongau insgesamt acht Wohnungen und Objekte durchsucht worden.