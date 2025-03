In Supermarkt gewütet, Polizist in Finger gebissen

Einsatz im Supermarkt

Doch dann eskalierte die Situation! Zunächst spazierte die wirr von der Gefahr „serbischer (sic) Tiger“ fabulierende Dame in einen Kosmetikmarkt – ebenfalls in der Innenstadt. Zwei Verkäuferinnen gelang es, die randalierende Verwirrte einigermaßen sanft hinaus zu komplementieren. Doch dann – einige Meter weiter im Herzen St. Pöltens – im nahen Supermarkt eskalierte die Situation völlig. Die Frau begann – laut Augenzeugenberichten – einige Regale mit einer Handbewegung auszuräumen. Der Leitung des Lebensmittelgeschäfts blieb nichts anderes über, als die Polizei zu alarmieren. Doch selbst dann ließ sich die Wienerin nicht beruhigen. Sie biss einem Beamten in den Finger! Anzeige.