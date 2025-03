Fastenzeit beginnt: So halten Sie durch!

Diätologin Aufschnaiter sagt: „Vor Fastenstart sollten wir uns überlegen: Wie geht es mir gesundheitlich, was kann ich schaffen, in welchen Settings könnte es schwierig werden und will ich es überhaupt so streng handhaben?“ Die persönliche, innere Einstellung trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Laut der Expertin kann es auch helfen, zu gewissen Anlässen Ausnahmen einzuplanen. Hier nennt sie als Beispiel Geburtstage, an denen der Verzicht auf Zucker bewusst ausgesetzt wird.