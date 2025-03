99ers erwarten ein Feuerwerk von den Rängen

Play-off-Stimmung in der Liebenauer Eishalle – auf die mussten die 99ers lange warten. Es ist fast fünf Jahre her, seit am 6. März 2020 die Vienna Capitals mit 3:2 bezwungen wurden. Am Dienstag (18.30 Uhr) ist es wieder so weit, wenn die Black Wings Linz an der Mur gastieren.