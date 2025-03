15 Tore! Rekord-Nacht bei Grazer Sieg in Linz

Zwei Wochen lang mussten die Grazer Eishockey-Cracks warten, am Sonntagabend durften sie endlich wieder aufs Eis, um die Play-off-Serie gegen die Black Wings in Linz zu eröffnen. Und wehe, wenn sie losgelassen! Beide Mannschaften lieferten sich ein historisches Offensiv-Spektakel, sorgten mit 15 Toren für einen neuen Play-off-Rekord. Am Ende jubelten die 99ers über einen 9:6-Sieg.