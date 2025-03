„Goldene“ Nachwuchstalente aus Küche und Gaststube

Lehrlinge stehen für kulinarische Tradition

Viel Lob gab es von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Die jungen Lehrlinge zeigen mit ihrem Engagement, dass sie nicht nur für die kulinarische Tradition stehen, sondern auch für die Zukunft der heimischen Gastronomie.“ Gold ging im Bereich „Service“ an: Michel Kühmayer vom Stockerwirt (Sulz) und Nina Wendt (Mörwalds „Zur Traube“ in Feuersbrunn). „Küche“: Guillermo Rabadan (Wirtshaus „Grüner Baum“, Kirchberg am Wechsel), David Wieland (Hueber, Wirt im Bründl, St. Georgen an der Leys) und Philipp Taborsky (Landgasthof Bachlerhof, Kematen an der Ybbs).