Wegen Ronaldo: Al-Nassr will nicht im Iran spielen

Anfrage abgelehnt

Wie das Sportportal „Varzesh3“ berichtet, haben sowohl Irans Verbandspräsident Mehdi Tadsch als auch Esteghlal Teheran die Anfrage von al-Nassr abgelehnt und bestehen auf einem Heimspiel am kommenden Montag. Alle notwendigen Maßnahmen seien bereits koordiniert, um al-Nassr – und Ronaldo – einen angenehmen Aufenthalt in Teheran zu ermöglichen, so die Presseabteilung von Esteghlal in ihrem Schreiben.